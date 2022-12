Genoa, esonerato Blessin: Alberto Gilardino tecnico ad interim

SI CAMBIA

Il Grifone ha comunicato di aver sollevato l'allenatore dal suo incarico. Al suo posto arriva momentaneamente un altro eroe azzurro dei Mondiali del 2006

© Getty Images Alexander Blessin è stato esonerato dal Genoa. Lo ha annunciato il club rossoblù ha annunciato in un comunicato. "l Genoa comunica che il tecnico Alexander Blessin è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura il meglio per il suo futuro professionale. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata ad interim a mister Alberto Gilardino". Con Gilardino sale dunque a cinque il numero dei "Campioni del Mondo" sulle panchine della Serie B.

Dopo tante critiche e risultati deludenti, dunque, al Genoa finisce l'era Blessin e inizia quella momentanea targata Alberto Gilardino, promosso dalla Primavera alla guida ad interm della prima squadra alla vigilia della sfida contro il SudTirol. Il nuovo tecnico rossoblù si unisce agli altri "eroi" del Mondiale del 2006 impegnati in serie cadetta: Daniele De Rossi (SPAL), Fabio Cannavaro (Benevento), Fabio Grosso (Frosinone) e Pippo Inzaghi (Reggina). Senza dimenticare poi Gigi Buffon, che a ben 44 anni è ancora in campo a difendere la porta del Parma.

Gilardino al momento sta guidando gli allenamenti e giovedì dovrebbe guidare il Genoa anche contro il SudTirol, in attesa che la società individui il tecnico a cui affidare definitivamente la squadra. Nomi alla mano, in pole ci sarebbe Claudio Ranieri per la panchina del Grifone. Ma sullo sfondo restano vive anche le opzioni Bjelica e Semplici.

L'ESONERO

L'esonerdo di Blessin era nell'aria e i tifosi lo chiedevano da tempo a gran voce. Fatale per il tecnico tedesco la sconfitta col Cittadella di domenica che l'ha fatto fuori dal progetto di 777 Partners nonostante il contratto fino al 2024. Una decisione inevitabile. Arrivato al Genoa il 19 gennaio del 2022 dall'Ostenda per sostituire Shevcenko, Blessin ha fatto qualche buon risultato nella scorsa stagione, ma non è riuscito a scongiurare la retrocessione. Ed è proprio in Serie B che quest'anno l'allenatore tedesco ha deluso le aspettative, collezionando 23 punti. Troppo pochi per reggere la pressione dell'ambiente e continuare a rimanere sulla panchina rossoblù. Il Grifone non vince infatti dal 22 ottobre (2-1 in casa della Ternana) e nelle ultime cinque partite ha incassato tre sconfitte (Reggina, Perugia e Cittadella) e solo due pareggi (Brescia e Como), accumulando un ritardo di nove punti dal Frosinone.

IL BENVENUTO A GILARDINO