Genoa, Diego Lopez nuovo Chief of Football

Il Genoa CFC comunica "di aver affidato la responsabilità di Chief of Football a Diego Lopez, classe 1989, con un curriculum professionale costruito, nel ruolo di direttore sportivo, capo-scouting e osservatore, nelle società sportive del Monaco, Lilla, Excelsior Mouscron, Bordeaux e Lens". "Confidiamo nelle sue prerogative, sia umane che professionali", dichiarano il Presidente del Genoa Dan Sucu e il CEO Andrés Blázquez, "per dare impulso alle strategie nell'area sportiva e ottimizzare i piani operativi, in conformità alla sua visione e alle sue competenze, in un'ottica sia di breve che di lungo periodo. A Diego Lopez va il nostro benvenuto e gli auguri di buon lavoro". "Ringrazio la proprietà e il management per la fiducia", commenta il Chief of Football Diego Lopez. "È un onore lavorare per un club di grandi tradizioni, con una grande tifoseria e con una progettualità chiara sulle azioni da intraprendere: ambizione sportiva e identità devono caratterizzare il nostro percorso. Confido di essere all'altezza delle aspettative di questa Società e desidero porgere un saluto a tutti quelli che vogliono il bene del Genoa".