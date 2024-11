GENOA, CONTRATTO FINO AL 2029 PER EKHATOR

Il Genoa ha ufficializzato ilrinnovo del contratto fino al 2029 per il baby attaccante JeffEkhator che oggi diventa maggiorenne compiendo 18 anni.Cresciuto nelle giovanili rossoblù, il ragazzo figlio digenitori nigeriani in questa stagione, visti gli infortuninell'attacco del Grifone, ha avuto occasione di mettersi inmostra con 10 presenze impreziosite da un gol (ad inizio ottobrenella trasferta a Bergamo con l'Atalanta) e un assist: in questigiorni è impegnato in questi giorni con la nazionale italianaUnder 19.Ekhator è il più giovane calciatore, dopo Lamine Yamal delBarcellona, ad aver segnato e servito almeno un assist nei 5maggiori campionati europei.