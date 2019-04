GENOA: CONFERMATO PRANDELLI

21/04/2019

Dopo una giornata di riflessione il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha deciso di confermare Cesare Prandelli. In giornata si era diffusa la voce di un possibile esonero con il richiamo in panchina dell'ex Ballardini, ma in serata il numero uno rossoblù ha preferito evitare un nuovo ribaltone, comfermando l'ex ct azzurro.