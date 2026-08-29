Fiorentina, trattativa per Gnonto: Paratici punta ad averlo in prestito dal Leeds

29 Ago 2026 - 11:29
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Nuovo obiettivo di mercato per la Fiorentina, che punta a Wilfried Gnonto del Leeds. Lo riporta Sky Sport. Il talento azzurro, 22 anni, non ha mai giocato in Serie A dopo essere cresciuto nelle giovanili dell'Inter. Nel 2020 si è trasferito in Svizzera, allo Zurigo, prima di passare, due anni dopo, al Leeds in Premier League. Proprio nel 2022 l'esordio in nazionale con Roberto Mancini, nella sfida di Nations League contro la Germania, prima di 13 presenze. 

Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, punta ad averlo in prestito dal Leeds per dare un'alternativa in più sugli esterni offensivi a mister Fabio Grosso. Trattativa in corso col club inglese per l'attaccante che nell'ultima stagione ha disputato 23 gare in Premier League, non trovando la via della rete ma servendo 3 assist. 

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