Genoa; blindato Ekhator, contratto prolungato fino 2029

Jeff Ekhator ha prolungato il suo contratto con il Genoa sino al 30 giugno 2029. L'attaccante italo nigeriano, già protagonista con l'Under 21 azzurra con cui ha segnato contro l'Armenia, si sta facendo notare anche in prima squadra e dopo aver siglato l'anno scorso a Bergamo il suo primo gol in serie A quest'anno ha preso parte a tutte le prime otto gare di campionato partendo titolare in due occasioni e ripetendosi a Napoli con un gol di tacco. Nato a Genova l'11 novembre 2006 Ekhator è un prodotto del settore giovanile rossoblù e con l'under 18 del grifone nel 2024 ha conquistato il titolo di campione d'Italia. Considerato uno dei prospetti più interessanti della sua leva era già finito al centro di alcuni rumors di mercato e il club, proprio nei giorni in cui è presente a Genova il presidente e azionista di maggioranza Dan Sucu, ha trovato l'accordo per rinnovare e allungare il contratto del suo giovane gioiello.