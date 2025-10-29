Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Icardi, l'agente avverte il Galatasaray: "Aspetteremo fino a dicembre, poi ci riterremo liberi di fare altre scelte"

29 Ott 2025 - 10:39
© Getty Images

© Getty Images

Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere. L'attaccante del Galatasaray ha il contratto in scadenza a giugno 2026, ma al momento le trattative per il rinnovo sembrano congelate. In una recente intervista, il suo agente Letterio Pino ha commentato la situazione contrattuale del suo assistito, mandando un chiaro messaggio al club turco: "Aspetteremo fino a dicembre, poi ci riterremo liberi di fare altre scelte. Nessuno della società per il momento si è fatto sentire. Il capitano del Galatasaray non può attendere fine stagione per sapere le intenzioni del club. Lo dico col massimo rispetto e sottolineando che comunque la priorità per noi rimane il Galatasaray".

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Juve su Spalletti, il tecnico ha cambiato idea? "Difficile pensare di giocare contro il Napoli"

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:17
Lazio, idea Martin del Genoa
11:20
Juve: occhi su Hjulmand, le alternative sono Bouaddi e Schlager
10:39
Icardi, l'agente avverte il Galatasaray: "Aspetteremo fino a dicembre, poi ci riterremo liberi di fare altre scelte"
09:50
James Rodriguez dice addio al Leon
08:43
Chelsea, idea Ter Stegen