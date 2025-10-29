Icardi, l'agente avverte il Galatasaray: "Aspetteremo fino a dicembre, poi ci riterremo liberi di fare altre scelte"

Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere. L'attaccante del Galatasaray ha il contratto in scadenza a giugno 2026, ma al momento le trattative per il rinnovo sembrano congelate. In una recente intervista, il suo agente Letterio Pino ha commentato la situazione contrattuale del suo assistito, mandando un chiaro messaggio al club turco: "Aspetteremo fino a dicembre, poi ci riterremo liberi di fare altre scelte. Nessuno della società per il momento si è fatto sentire. Il capitano del Galatasaray non può attendere fine stagione per sapere le intenzioni del club. Lo dico col massimo rispetto e sottolineando che comunque la priorità per noi rimane il Galatasaray".