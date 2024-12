Gakpe dice addio al calcio: l'ex Atalanta e Genoa lancia un marchio di abbigliamento

Serge Gakpé ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. A trentasette anni l'ex giocatore di Atalanta e Genoa ha annunciato il suo ritiro dal mondo del calcio lanciando contemporaneamente un nuovo marchio d'abbigliamento. "Dopo 20 anni di carriera, lo scorso maggio sono andato ufficialmente in pensione (sì, lo annuncio solo adesso). Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questa meravigliosa avventura, i club e i loro presidenti, la Nazionale, lo staff, gli allenatori, i miei compagni e i miei agenti. Ovviamente non dimentico i tifosi e tutti i grandi incontri che hanno segnato la mia carriera.Il calcio mi ha offerto molto più di un lavoro. Mi ha permesso di incontrare persone provenienti da tutto il mondo, di viaggiare, di imparare nuove lingue e di scoprire culture e modi di pensare diversi. Queste esperienze mi hanno arricchito umanamente profondamente. Ho vissuto emozioni intense, uniche, impagabili. Sono infinitamente grato di aver avuto la possibilità di guadagnarmi da vivere grazie alla mia passione. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia e ai miei amici, che ci sono sempre stati, nei momenti belli e in quelli più difficili. Siete stati la mia forza. Oggi si gira una pagina: ho lanciato il mio marchio di abbigliamento, Unfolloworld".