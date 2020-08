Gabriel, Veretout, Reguilon e Brekalo: sta nascendo il nuovo Napoli

MANOVRE AZZURRE

Con il problema legato al rinnovo di Maksimovic e la partenza di Koulibaly (si può chiudere con il City con una base fissa di 70 milioni più bonus), il Napoli è alla ricerca di un centrale difensivo. Il nome di Gabriel Magalhaes del Lille è tornato prepotentemente alla ribalta. Il 22enne brasiliano sembrava già in mano all'Arsenal ma l'offerta della dirigenza azzurra è comunque tenuta in considerazione dal club francese.

Per quanto riguarda il capitolo esterno di difesa si sta lavorando con il Real per arrivare a Sergio Reguilon, in prestito al Siviglia. A Madrid vogliono 25 milioni, il Napoli cerca la formula del prestito per portarlo al San Paolo. Perso Allan, vicino all'Everton, gli azzurri pensano di sostituirlo con Veretout, che lascerebbe volentieri la Roma per approdare alla corte di Gattuso.

Capitolo sostituto Callejon. Visto che la pista Boga è complicata, il Napoli sui sta muovendo con il Wolfsburg per l'esterno destro croato Josip Brekalo, 22 anni, protagonista di una buona stagione in Bundesliga. Il prezzo è intorno ai 15 milioni.