Frosinone: Totti Jr lascia la primavera e vola in Spagna: giocherà nel Rayo Vallecano

Nuova avventura, a sorpresa, per Cristian Totti, primogenito di Francesco. L'attaccante classe 2005 ha lasciato la Primavera del Frosinone ed è volato in Spagna dove giocherà in prestito fino al termine della stagione con il Rayo Vallecano, formazione del quartiere madrileno di Vallecas la cui prima squadra milita in prima divisione spagnola. Cristian, con papà Totti al seguito, è sbarcato a Madrid nella giornata di mercoledì e si è allenato con la prima squadra di Francisco Rodriguez che sta preparando l'impegno di campionato del prossimo weekend contro la Real Sociedad.