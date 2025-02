Il Frosinone, penultimo in Serie B, punta su Paolo Bianco per cercare di salvarsi in cadetteria dopo l'esonero del tecnico Greco. Così i ciociari in un comunicato ufficiale: "Frosinone Calcio comunica di aver affidato a Paolo Bianco il ruolo di allenatore responsabile della Prima Squadra - si legge -. Il tecnico, nativo di Foggia, ha firmato un accordo che lo legherà al Club Giallazzurro fino al 30 giugno 2025".