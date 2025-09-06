Logo SportMediaset
Mercato

Foggia, Delio Rossi si dimette e poi fa marcia indietro: la nota del club

06 Set 2025 - 16:11

Ha del clamoroso quanto accaduto in casa Foggia nelle ultime ore. A ricostruire la faccenda è stato lo stesso club rossonero in un comunicato stampa: "In data 4 settembre 2025 l’Allenatore Delio Rossi è stato convocato dal Tribunale di Bari – Misure di Prevenzione e alla presenza della Procura della Repubblica di Bari – Direzione Distrettuale Antimafia, della Calcio Foggia 1920 s.r.l. e dell’Amministratore giudiziario prof. Vincenzo Chionna, in considerazione dei rilievi formulati dal Tecnico, il quale, dopo ampia analisi, ha manifestato l’intenzione di risolvere anticipatamente il contratto che lo lega alla Società in ragione di molteplici profili di difficoltà dal punto di vista tecnico, organizzativo e logistico - si legge -. Nel corso della riunione tenutasi davanti agli Organi preposti, tutte le Parti coinvolte hanno preso atto della volontà del Mister e condiviso l’effettiva sussistenza delle criticità evidenziate dal Tecnico"

"Allo stesso tempo, in via unanime, la Calcio Foggia 1920 s.r.l., l’Amministratore Giudiziario ed il Tribunale di Bari – Misure di Prevenzione e la Procura della Repubblica di Bari- DDA, da un canto hanno espresso vivo compiacimento per il prezioso lavoro tecnico-sportivo fin qui svolto dal Mister Delio Rossi, dall’altro hanno assicurato il concreto sostegno per superare tali difficoltà - prosegue la nota -. Pertanto, al termine del confronto, la Calcio Foggia 1920 s.r.l., l’Amministratore giudiziario, il Tribunale di Bari – Misure di Prevenzione e la Procura della Repubblica di Bari-DDA, in via altrettanto unanime, hanno rinnovato la piena fiducia al Mister Delio Rossi chiedendogli di continuare a condividere le prospettive di superamento delle difficoltà del momento e, così, di continuare ad assicurare anche il suo sostegno al progetto di recupero della piena serena legalità dell’attività sportiva a Foggia. Il Mister Delio Rossi – ferma la nota passione verso la maglia rossonera e a fronte dell’impegno comune manifestatogli – ha quindi preso atto delle determinazioni della Società ed ha rinnovato ogni impegno per la guida tecnica".

