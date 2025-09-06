Foggia, Delio Rossi si dimette e poi fa marcia indietro: la nota del club

Ha del clamoroso quanto accaduto in casa Foggia nelle ultime ore. A ricostruire la faccenda è stato lo stesso club rossonero in un comunicato stampa: "In data 4 settembre 2025 l’Allenatore Delio Rossi è stato convocato dal Tribunale di Bari – Misure di Prevenzione e alla presenza della Procura della Repubblica di Bari – Direzione Distrettuale Antimafia, della Calcio Foggia 1920 s.r.l. e dell’Amministratore giudiziario prof. Vincenzo Chionna, in considerazione dei rilievi formulati dal Tecnico, il quale, dopo ampia analisi, ha manifestato l’intenzione di risolvere anticipatamente il contratto che lo lega alla Società in ragione di molteplici profili di difficoltà dal punto di vista tecnico, organizzativo e logistico - si legge -. Nel corso della riunione tenutasi davanti agli Organi preposti, tutte le Parti coinvolte hanno preso atto della volontà del Mister e condiviso l’effettiva sussistenza delle criticità evidenziate dal Tecnico"