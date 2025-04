Flick sul rinnovo di contratto: "Al Barca sto benissimo ma..."

Hansi Flick sta facendo volare il Barcellona. Il tecnico che ha conquistato un Triplete con il Bayern Monaco sembra avere tutte le intenzioni di ripetersi anche in Catalogna: Raphinha e compagni sono lanciati verso la conquista di Liga, Champions League e Copa Del Rey. Ragione per cui i dirigenti blaugrana vorrebbero blindare il tedesco. Ma Flick sembra avere idee differenti: "Mi sto davvero godendo il mio tempo qui. Amo vivere a Barcellona e lavorare pe migliorare questa squadra. Tuttavia non sono il tipo di allenatore che firma tre anni di contratto solo per sentirsi al sicuro. Voglio lavorare per questo club, ma un passo alla volta. Con calma. Per il momento è un anno, in futuro vedremo: se tutti saremo contenti continueremo insieme. Ma al momento sono concentrato solo sul presente".