Vlahovic fa gola a tanti, l'Arsenal prova ad anticipare la Juve

BOMBER NEL MIRINO

I dirigenti della Viola avrebbeto raggiunto un'intesa col club inglese, ma il giocatore prende tempo

In casa Fiorentina continua a tenere banco il futuro di Dusan Vlahovic. L'attaccante ha annunciato che non rinnoverà con la Viola ed è finito subito nel mirino di diversi top club. In Italia da tempo c'è la Juve sulle sue tracce, ma i bianconeri sono in buona compagnia e devono guardarsi le spalle da un'agguerrita concorrenza. A partire da quella dell'Arsenal. Stando a Sky Sport, infatti, nei giorni scorsi i Gunners avrebbero incontrato i dirigenti della Viola, raggiungendo un'intesa di massima per il bomber sulla base di 80 milioni tra parte fissa e bonus.

Intesa che ovviamente rappresenta solo il primo passo per impostare un eventuale trasferimento in Premier e che al momento si sarebbe arenata però sulle richieste del giocatore, intenzionato a non affrettare i tempi e a valutare anche altre offerte interessanti sotto il profilo economico e tecnico. Nel dettaglio, in relazione all'ingaggio, del resto tra l'Arsenal e il calciatore per ora si registra una certa distanza tra domanda e offerta nonostante la volontà del club inglese di anticipare la concorrenza.

Situazione che tiene tutto bloccato in attesa di eventuali rilanci magari proprio della Juve o di nuovi sviluppi nel braccio di ferro tra la Viola e il giocatore. Da una parte, del resto, la Fiorentina vorrebbe cedere l'attaccante già a gennaio e cercare subito un sostituto all'altezza (piace Berardi). Dall'altra invece il calciatore non ha alcuna fretta di decidere e vorrebbe lasciare Firenze soltanto alla fine di questa stagione dopo un'attenta valutazione delle alternative possibili.