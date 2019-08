Ribery: "Pronto per una nuova sfida". Forcing finale della Fiorentina

"Pronto per una nuova sfida". Franck Ribery su Instagram lancia un segnale: dopo aver fatto la storia al Bayern Monaco, l'ala francese si appresta ad abbracciare un'altra squadra. Quale? Un ex compagno del 36enne, Luca Toni, ha provato a scoprirlo: "Fratellino mio... grande giocatore! Verrai in Italia?". La risposta è stata interlocutoria: tante emoticon tra le quali però trovano spazio anche tre cuori e i simboli dell'ok. Tanto basta ad accendere d'entusiasmo i tifosi della Fiorentina. I toscani del resto hanno lanciato l'offensiva finale e contano di chiudere in fretta. Filtra ottimismo e in Germania danno l'affare in dirittura d'arrivo.

Nello specifico i gigliati hanno offerto a Ribery un contratto biennale da oltre 4 milioni (dovrebbe toccare quota 4,5 mln bonus inclusi) e potrebbero accontentare il giocatore ingaggiando anche il suo fisioterapista Giovanni Bianchi. La Serie A non è l'unica opzione (sono arrivate proposte pure dalla Russia, dall'Arabia Saudita e dagli Stati Uniti) per il fuoriclasse ma sembra quella che lo stuzzica maggiormente. Le prossime ore saranno decisive: per Commisso e per l'intero popolo viola sarebbe un grande colpo a effetto. Il simbolo di una 'rinascita' avviata già con gli acquisti di Boateng, Pulgar, Lirola e Badelj e con la conferma di Federico Chiesa.

