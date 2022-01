Mercato Fiorentina: scelto Arthur Cabral come erede di Vlahovic

La Fiorentina sta già pensando a chi prenderà l'eredità di Dusan Vlahovic al centro dell'attacco di Italiano. L'arrivo di Piatek non sarà il solo, dopo la partenza del serbo che sembra destinato alla Juventus. La dirigenza viola è infatti in trattativa avanzata con il Basilea per Arthur Cabral, attaccante brasiliano seguito da oltre un anno. L'offerta che ha fatto tentennare gli svizzeri per il 23enne è di 14 milioni di euro più 2 di bonus.