La Fiorentina vuole Gudmundsson: l'islandese è una priorità

Pronta una nuova offerta per l'attaccante rossoblù, trattativa che potrebbe essere agevolata dalla partenza di Nico Gonzalez conteso tra Atalanta e Juventus

In cima alla lista dei desideri della Fiorentina c'è Albert Gudmundsson, e chissà che non sia proprio il prossimo regalo di Commisso al nuovo allenatore Palladino. L'attaccante islandese del Genoa è il nome principale sul quale punta la squadra viola. Il calciatore del Genoa è perfetto per sostituire Nico Gonzalez, nel caso l'attaccante argentino dovesse partire direzione Torino o Bergamo, con la Dea al momento in vantaggio grazie all'offerta di 20 milioni più il portiere Musso. La Fiorentina avrebbe riallacciato i contatti (costanti) con il procuratore del giocatore rossoblù e, secondo quanto riportato da Relevo, la viola è positiva sulla riuscita dell'affare. Il Grifone, infatti, vorrebbe cedere l'attaccante a titolo definitivo, ma è in attesa della proposta giusta. Dopo aver rifiutato quasi sei mesi fa 25 milioni proprio dalla squadra di Commisso ora, prima dell'inizio della nuova stagione, c'è spazio per un'offensiva e a breve arriverà la nuova offerta dalla viola. D'altronde i numeri del giocatore parlano da soli: 16 reti e 5 assist in 37 presenze tra Campionato e Coppa Italia per una stagione da protagonista.

Vedi anche inter Inter, Marotta annuncia il rinnovo di Lautaro e chiude a Gudmundsson: "Non è un'opzione" La richiesta è quella di un trasferimento a titolo definitivo, oppure prestito con obbligo di riscatto, a 30 milioni di euro. La viola offre al giocatore un contratto di 5 anni a 2,5 milioni a stagione. Snodo cruciale nella trattativa la posizione dell'Inter, che si è tirata indietro nella corsa al giocatore dopo l'arrivo di Taremi. La conferma di una possibile partenza di Gudmundsson arriva anche dal Global Sports Director del club rossoblù, Johannes Spors: "Se qualcuno dovesse bussare alla porta, noi la apriremmo e ne parleremmo. Sia Gudmundsson che Frendrup interessano a dei club, sappiamo anche il loro valore. Per noi è una bella cosa quando un giocatore viene seguito da altre squadre. Noi cerchiamo giovani di talento, Gudmundsson è un esempio di come facciamo crescere i giocatori e non ho paura che ci vengano a chiedere un giocatore così", ha detto. Sono ormai lontane, dunque, le parole dell'allenatore del Grifone Alberto Gilardino, che solo qualche settimana fa rassicurava i tifosi sulla permanenza dell'attaccante islandese: "Ci teniamo stretto Gudmundsson, mi ha confermato di essere molto felice qui". Il futuro dell'islandese si tinge di viola.