La Fiorentina pronta a calare il tris: Kouamé-Duncan-Amrabat

MERCATO FIORENTINA

A tre giorni dalla chiusura del mercato, la Fiorentina è vicina a piazzare tre importanti colpi, due per l'immediato e uno per la prossima estate. La Viola è vicinissima a Christian Kouamé, attaccante di proprietà del Genoa, e continua a lavorare anche per provare a portare subito a Firenze Alfred Duncan del Sassuolo. I toscani hanno anche trovato l'accordo con il centrocampista Sofyan Amrabat, ma manca ancora l'intesa con il Verona.

L'attaccante del Genoa è attualmente fermo ai box per la rottura del legamento crociato rimediata lo scorso 12 novembre in occasione della sfida in Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio U23 e il Sudafrica e non tornerà prima di maggio. Commisso sta provando a bruciare la concorrenza per uno dei giovani più promettenti della Serie A.

Per quanto riguarda Duncan, l'operazione è alle battute finali. Tra domanda e offerta ballano 2 milioni di euro, una cifra che con un po' di buona volontà dei due club può essere limata nelle prossime ore.

La Viola sta cercando di sorpassare il Napoli nell'affare Amrabat, che comunque rimarrebbe a Verona fino al termine della stagione. Commisso ha messo sul piatto 18 milioni di euro più due di bonus per l'Hellas, mentre sarebbe stato trovato l'accordo per l'ingaggio con il marocchino.

Sul fronte partenze c'è da registrare l'addio di Maxi Olivera: il laterale uruguaiano si trasferisce ai messicani del Juarez, che nelle ultimissime ore hanno raggiunto un accordo totale con la Fiorentina.