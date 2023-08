La Fiorentina piazza un doppio colpo: ufficiali Nzola e Christensen

I RINFORZI

L'attaccante è stato prelevato dallo Spezia, il portiere proviene dall'Hertha Berlino

© acffiorentina Doppio colpo in entrata per la Fiorentina, che in poche ore sistema porta e attacco. Arrivato ieri a Firenze, dove in mattinata ha svolto le visite mediche di rito, Oliver Christensen è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Viola. Poche ore dopo è arrivata l'ufficialità anche dell'acquisto di M’Bala Nzola, fortemente voluto da mister Italiano visti i trascorsi insieme allo Spezia. Entrambi i calciatori arrivano a titolo definitivo.

Dopo l’ufficialità del trasferimento alla Fiorentina, Oliver Christensen ha esternato le sue prime sensazioni sui social: “Ciao tifosi viola!

Sono molto felice di aver firmato per questo fantastico Club, la Fiorentina. Spero di poter condividere tanti successi. Per me e la mia famiglia oggi è stata una giornata indimenticabile. Grazie a tutti, ci vediamo presto al Franchi! Forza Viola!”.

IL COMUNICATO PER CHRISTENSEN

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Oliver Christensen dall’Hertha BSC. Christensen, nato a Kerteminde in Danimarca il 22 Marzo 1999, ha indossato in un’ occasione la maglia della sua Nazionale“.

IL COMUNICATO PER NZOLA

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore M’Bala Nzola dallo Spezia Calcio. Nzola, nato a Buco-Zau (Angola) il 18 agosto 1996, in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie del Carpi, Trapani e Spezia, Club con il quale, in Serie A, ha realizzato 26 gol in 77 apparizioni. Il nuovo calciatore viola ha indossato in 6 occasioni la maglia della Nazionale maggiore angolana segnando 2 reti".

UFFICIALE L'ADDIO DI ARTHUR CABRAL

Porte girevoli sul mercato: dopo le due ufficializzazioni in entrata, è arrivata quella della cessione di Arthur Cabral al Benfica. Il giocatore lascia la Fiorentina dopo un anno e mezzo, condito da 63 presenze complessive e 19 reti realizzate. Firma con i portoghesi fino al 2028.