La Fiorentina a Ibrahimovic: "Non vediamo l'ora di rivederti in Italia"

Una nuova pretendente per Zlatan Ibrahimovic? Guardando l'account Twitter inglese della Fiorentina pare proprio di sì: si vede una foto dello svedese a torso nudo con una maglia viola sulle spalle (risale al 2012, Milan-Fiorentina 1-2, gol rossonero segnato proprio da Ibra) e il messaggio "Non vediamo l'ora di rivederti in Italia". Ma Rocco Commisso frena con una battuta: "Non verrà, qua ci sono già io di vecchio!".