Jovic e Gollini diventano Holly e Benji: la Fiorentina li annuncia così

Luka Jovic e Pierluigi Gollini come Holly e Benji. I due nuovi acquisti della Fiorentina sono stati annunciati così dal club su Twitter. L'attaccante del Real Madrid e il portiere del Tottenham sono attesi in città oggi per le visite mediche e la firma sui nuovi contratti. Manca ancora l'ufficialità, ma la società viola non ha voluto perdere tempo e ha creato una grafica speciale ispirata al famoso cartone. Entusiasmo tra i tifosi toscani per i due grandi colpi messi a segno da Commisso.