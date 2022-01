Fiorentina, visite mediche per Cabral: "Mi aspetto il meglio, forza Viola"

il dopo vlahovic

L'attaccante brasiliano arriva dal Basilea. Firmerà fino al 2027

In casa Fiorentina il dopo Vlahovic è già iniziato. Questa mattina Arthur Cabral ha iniziato le visite mediche di rito per i viola in una clinica di Firenze. Al termine firmerà un contratto che lo legherà al club di Commisso fino al giugno 2027. L'attaccante brasiliano, classe 1998, arriva dal Basilea: 14,5 milioni di euro più 1,5 di bonus il costo dell'operazione. "Sono molto contento di essere a Firenze - le prime parole di Cabral giovedì sera all'uscita dall'hotel - Cosa mi aspetto? Il meglio. Forza Viola!".

In questa stagione con la maglia del Basilea Cabral, tra campionato svizzero e Conference League, ha messo a segno 27 gol in 31 presenze. Per quanto riguarda il mercato in uscita, Amrabat è vicino al Tottenham, che ha offerto 1,5 milioni per il prestito e 15 per il riscatto. In partenza anche Pulgar.