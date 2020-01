Fiorentina, per Cutrone visite mediche e firma

IL RINFORZO

Patrick Cutrone torna in Serie A e vestirà la maglia della Fiorentina. L'attaccante è arrivato a Firenze ieri sera e nella giornata di oggi sosterrà le rituali visite mediche prima della firma sul nuovo contratto: a quel punto sarà tutto pronto per l'annuncio ufficiale. La soluzione con cui Wolverhampton e società viola hanno chiuso l'affare è molto particolare: prestito oneroso (da 3 milioni di euro) con obbligo di riscatto fra 18 mesi versando altri 15 milioni, con una clausola che prevede il diritto di recompra da parte del club inglese (18 milioni) e nei cinque giorni successivi la possibilità di controriscatto da parte della società viola (19 milioni).

Per Giuseppe Iachini, dunque, il tanto atteso rinforzo in attacco. L'ex Milan andrà a colmare il vuoto lasciato dall'infortunio di Ribery e davanti dovrebbe fare coppia con Chiesa. A fargli posto in rosa dovrebbe essere invece Pedro, destinato ormai a tornare in Brasile e per cui c'è stato un rilancio del Gremio nelle ultime ore (pronti 11 milioni di euro) anche se il giocatore continua a preferire il Flamengo.