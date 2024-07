Fiorentina, Milenkovic lascia dopo 7 anni e va al Nottingham

© Getty Images

Dopo sette anni è terminata l'avventura alla Fiorentina di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo, infatti, lascia la Serie A per trasferirsi in Premier League per giocare con la maglia del Nottingham Forest dove guadagnerà 3,5 milioni a stagione fino al 2029. Alla Viola circa 15 milioni totali (bonus compresi). "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Milenkovic al Nottingham Forest F.C - si legge nel comunicato emesso dal club toscano - Il Presidente Commisso, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Nikola per la professionalità e l'attaccamento alla maglia viola dimostrati in questi anni e gli augurano il meglio per il suo futuro, sia professionale che privato".