Fiorentina, il sogno si chiama Pjanic: Commisso ci pensa

IL COLPO

Si tratta con il Barcellona che potrebbe contribuire all'inggagio

Rocco Commisso non molla, rilancia. Dopo aver alzato il muro per Dusan Vlahovic, il presidente della Fiorentina sta cullando il sogno di ingaggiare Miralem Pjanic. L'affare non è certamente facile, ma c'è margine di manovra per convincere il centrocampista bosniaco e il Barcellona. Il classe 1990 è certamente fuori dai piani degli spagnoli e sta cercando una nuova squadra in Italia dopo averci provato con Juve e Roma, le sue due ex società.

L'ostacolo principale è quello dell'ingaggio faraonico di 8 milioni di euro che, però, potrebbe essere pagato in parte dai blaugrana. Pradè, infatti, è al lavoro per trovare un accordo al 50%. Pjanic potrebbe accettare la destinazione Firenze per essere titolare fisso e trovare spazio in campo.

Quel che è certo è che il bosniaco lascerà il Barcellona dopo appena un anno come ha confermato lo stesso Koeman: ""Ci sono giocatori come Pjanic e Umtiti che difficilmente riusciranno a trovare spazio, ma la decisione finale è sempre dei calciatori. Però sì, loro due hanno una situazione complicata".