Fiorentina, freddo saluto a Vlahovic e follow subito eliminato

L'ADDIO

Il club viola cambia pagina annunciando, senza ringraziamenti, il passaggio del serbo alla Juventus

Un saluto freddo, senza ringraziamenti di sorta e, per lo più, di prammatica in questi casi. La Fiorentina chiude il proprio rapporto con Dusan Vlahovic con un comunicato senza fronzoli: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dusan Vlahovic alla Juventus F.C". Non basta, perché a dimostrazione di quanto abbia già decisamente voltato pagina, il club viola ha anche immediatamente smesso di seguire l'attaccante serbo su Instagram.

Nemmeno Vlahovic, per la verità, ci ha messo molto a mettersi il passato alle spalle. Tutt'altro: DV7 non ha aspettato nemmeno un giorno per cambiare la biografia e i colori del suo profilo ufficiale. Dal viola, manco a dirlo, al bianconero, senza eliminare, almeno fin qui, il "follow" per il club che lo ha lanciato in Italia.