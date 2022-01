Fiorentina: fatta per Arthur Cabral, sarà l'erede di Vlahovic

NUOVO ATTACCANTE

Il centravanti brasiliano lascerà il Basilea, investimento da 15 milioni di euro più 3 di bonus

La Fiorentina già oltre Dusan Vlahovic: nonostante gli arrivi di Piatek e Ikoné, nuovo colpo per l'attacco, tutto fatto per Arthur Cabral. L'attaccante brasiliano, classe 1998, era nel mirino degli osservatori viola già da un anno, l'affondo decisivo è arrivato nelle scorse ore ed è stata virtualmente chiusa la trattativa con il Basilea. Per Cabral investimento da 15 milioni di euro più 3 di bonus.

In casa viola stanno già organizzando le visite mediche, attese entro domani, ma non si esclude uno slittamento al weekend per lungaggini burocratiche. In ogni caso l'affare non sembra in discussione visto che alcuni compagni di Cabral, vedi per esempio Matias Palacios, lo hanno già salutato sui social.

In questa stagione il 23enne sta registrando grandi numeri con la maglia del Basilea: tra campionato svizzero e Conference League sono già 27 le reti in 31 presenze. Anche nelle ultime due stagioni di campionato è sempre andato in doppia cifra realizzando rispettivamente 14 e 18 gol.

La valutazione del Basilea era di 18 milioni di euro, la Fiorentina ha voluto accontentare il club elvetico tra parte fissa e bonus.