Fiorentina, Cabral è ufficiale: al brasiliano la maglia numero 9

UFFICIALE

L'attaccante classe '98 arriva dal Basilea: contratto fino al 2027

Adesso è ufficiale: Arthur Cabral è un nuovo giocatore della Fiorentina e indosserà la maglia numero 9 viola. A comunicarlo lo stesso club di Rocco Commisso: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Mendonça Cabral dal FC Basel 1893. Cabral, nato a Campina Grande (Brasile) il 25 aprile 1998, con la maglia del Basilea ha finora collezionato 65 gol e 17 assist in 106 partite tra Campionato svizzero, Coppa di Svizzera, Europa League e Conference League, di cui è attualmente capocannoniere. Nel corso della sua carriera ha indossato, anche, le maglie dello Ceará Sporting Club e del Palmeiras. Cabral indosserà la maglia numero 9".

Cabral, che ha firmato un contratto di cinque anni, è stato pagato 14,5 milioni di euro più 1,5 di bonus. L'altro ieri, all'arrivo in città, aveva avuto modo di dichiarare: "Sono molto contento di essere a Firenze. Cosa mi aspetto? Il meglio. Forza Viola!". Ora lo attende il compito, non certo facile, di non far rimpiangere , calcisticamente parlando, Dusan Vlahovic. In questa stagione con la maglia del Basilea Cabral, tra campionato svizzero e Conference League, ha messo a segno 27 gol in 31 presenze. Per quanto riguarda il mercato in uscita, Amrabat è vicino al Tottenham, che ha offerto 1,5 milioni per il prestito e 15 per il riscatto. In partenza anche Pulgar.