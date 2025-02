Fagioli-Fiorentina, si tratta a oltranza: resta la distanza con la Juve. Countdown Zaniolo: cifre e condizioni

Per Zaniolo si respira grande ottimismo: l'affare è in dirittura d'arrivo. In queste ore si stanno sistemando gli ultimi dettagli con il Galatasaray: formalmente l'ex Roma farà ritorno a Istanbul dopo il prestito all'Atalanta per poi muoversi nuovamente in direzione Italia. La cifra del riscatto dovrebbe ammontare a quota 16 milioni di euro, con il 25enne chiamato a disputare il 65% dei match che vedranno protagonisti Kean e compagni.