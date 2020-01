Cutrone è a Firenze: pronto per visite e firma

IL RINFORZO

Patrick Cutrone torna in Serie A. L'attaccante è arrivato a Firenze per sottoporsi alle visite di rito e firmare con la Viola. Per completare l'operazione si attende soltanto l'ufficialità. Per il resto ormai è già tutto fatto. La punta arriva dal Wolverhampton in prestito oneroso con obbligo di riscatto fra 18 mesi. Un affare complessivo di circa 18 milioni di euro, con una clausola che prevede il diritto di recompra da parte del club inglese e nei cinque giorni successivi la possibilità di controriscatto da parte della società viola. Ad accoglierlo allo scalo il suo procuratore Giovanni Branchini e Giancarlo Antognoni.

Per Giuseppe Iachini, dunque, il rinforzo in attacco sarà Patrick Cutrone. L'ex rossonero andrà a colmare il vuoto lasciato dall'infortunio di Ribery e davanti dovrebbe fare coppia con Chiesa. A fargli posto in rosa dovrebbe essere invece Pedro, destinato ormai a tornare in Brasile e per cui c'è stato un rilancio del Gremio nelle ultime ore (pronti 11 milioni di euro).