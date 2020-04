Castrovilli giura amore alla Fiorentina: "Sogno la 10 di Antognoni"

La prima parte di campionato sopra le righe gli ha fatto puntare i fari addosso. Gaetano Castrovilli è la sorpresa della Fiorentina in questa stagione, la prima in viola in Serie A, e sul centrocampista nel giro della Nazionale di Mancini ci sono diversi grandi club in Italia. Castrovilli però pensa solo alla Fiorentina: "Il futuro è dalla nostra parte, mi trovo molto bene qui". L'obiettivo è anche sulla schiena: "La 10 di Antognoni sarebbe speciale, è magica".