Fiorentina, Valentini: "Felice di essere qui"

"Sono molto felice di essere qui. In questi mesi al Boca mi sono allenato ma senza giocare. Arrivando qui ho potuto apprezzare questo centro sportivo che trovo bellissimo". Così Nicolas Valentini, il 23enne difensore centrale argentino, proveniente dal Boca Juniors, nel corso della sua prima conferenza stampa al Viola Park da giocatore della Fiorentina. "Il campionato italiano è molto differente da quello argentino ma mi sto preparando nel modo migliore per essere disponibile il prima possibile", aggiunge Valentini, esprimendosi già in un buon italiano. Su come preferisce essere impiegato, Valentini dice: "posso giocare a due e anche nella difesa a tre, ovunque il mister voglia impiegarmi. Ho visto tutte le partite della Fiorentina in questi mesi e mi sembra che il mister faccia lavorare bene la difesa".