La Fiorentina sta studiando il colpo per chiudere il mercato: Franck Ribery. La società viola e l'entourage del giocatore sono al lavoro per limare i dettagli del contratto con l'esterno francese che potrebbe trasferirsi in Italia dopo 12 anni al Bayern. Il club gigliato avrebbe offerto all’asso francese 4 milioni annui più bonus, con un contratto dalla durata biennale

Tempo reale lunedì 19 agosto