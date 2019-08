Giovanni Simeone potrebbe lasciare la Fiorentina e il club viola ha già pensato a come monetizzare: secondo quanto riportato da La Repubblica, la società vorrebbe arrivare almeno a 10-12 milioni di euro. Non è esclusa una cessione in prestito con diritto di riscatto, ormai il Cholito è sempre più lontano da Firenze. Sul giocatore rimane vigile l'Hellas Verona.