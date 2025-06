In attesa dell'ufficialità di Dzeko e di concludere l'affare Viti con il Nizza, la Fiorentina prosegue le manovre su altri fronti. Pioli, scrive La Nazione, vuole Bernabé in regia: il ds Pradé lavora per scardinare la resistenza del Parma. In attacco continua a piacere Sebastiano Esposito che saluterà l'Inter. I nerazzurri lo cederanno e puntano a incassare almeno 7 milioni di euro.