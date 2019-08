Non c'erano più dubbi da ore ma la notte è stata comunque propiziatoria: sono stati limati anche gli ultimi dettagli tra la Fiorentina e Franck Ribery, tanto che il giocatore è atteso in mattinata (verso le 10.30 con un volo privato) in Italia per sottoporsi alle visite mediche di rito e successivamente apporrà la sua firma sul biennale da 4 milioni di euro all'anno più bonus.