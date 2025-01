In attesa di sapere quale sarà il destino della trattativa di Cher Ndour, attualmente in prestito al Besiktas e di proprietà del Paris Saint Germain; la Fiorentina continua a guardarsi intorno e sarebbe pronta a metter a segno due colpi. Per l'attacco la squadra viola è pronta a metter le mani su Dennis Man del Parma, mentre per la difesa si valuta uno scambio con il Monza fra Pablo Marì e Nicolas Valentini come riportato da La Gazzetta dello Sport.