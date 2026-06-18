Fiorentina, Paratici su Kean: "Vorremmo tenerlo, ma dipende dalle offerte"

"Non vi racconto in questo periodo di mercato quello che ci diciamo con i giocatori e il loro entourage. Kean è un patrimonio del calcio italiano e della Fiorentina e tutti sanno quanto sono affezionato a lui. Ma siamo in una fase di mercato. Speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9, ma tutti i club, tranne i primi 5 o 6 al mondo, non hanno la forza di trattenere i calciatori in caso di offerte importanti". Lo ha detto il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, oggi al Viola Park, nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sulla costruzione della squadra per la nuova stagione.