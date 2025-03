In casa Fiorentina il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora tutto da decidere. "Ho discusso col club della possibile permanenza di Zaniolo? No, non abbiamo parlato del suo futuro", ha dichiarato Palladino durante la conferenza prima della gara contro l'Atalanta. "Sono sicuro che farà un ottimo finale di stagione - ha aggiunto -. Io sono ambizioso e vorrei arrivare fino in fondo alla Conference".