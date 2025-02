Fiorentina, Palladino: "Critiche eccessive, non mi sento solo"

"Mi sembra che alcune critiche e tutto questo pessimismo siano un po' eccessivi, comunque non mi faccio toccare da certe cose, io ci metto sempre la faccia per il bene della Fiorentina". Lo ha detto Raffaele Palladino parlando in conferenza stampa al Viola Park, a tre giorni dalla sconfitta di Verona e a due dalla delicata partita con il Lecce in programma al Franchi venerdì sera. "Abbiamo cambiato tanto in estate e anche a gennaio e di questo va tenuto conto, peraltro soltanto poche settimane fa abbiamo battuto l'Inter - ha evidenziato il tecnico viola - Se mi sento solo? Assolutamente no. Ho appena pranzato con il direttore, siamo tutti sulla stessa barca, poi è normale che senza risultati il club possa fare le sue valutazioni. Di sicuro io e i ragazzi abbiamo voglia di riscattare e se potessi scenderei in campo anch'io".