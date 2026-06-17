Fiorentina, nulla di fatto nell'incontro con Kean e i suoi agenti

Moise Kean, i suoi agenti e i rappresentanti della Fiorentina si sono incontrati nella giornata del 17 giugno per fare un punto sulla situazione del centravanti italiano. Kean non spingerà particolarmente per andarsene, la Fiorentina se lo terrebbe molto volentieri ma in caso di proposte eventuali non farà muro se le riterrà soddisfacenti. Fabio Paratici, quindi, analizzerà assieme all'entourage del giocatore e al giocatore stesso tutte le offerte che arriveranno. Dal 1 al 15 luglio 2026 sarà attiva la clausola rescissoria a 62 milioni di euro presente sul contratto dell'attaccante classe 2000 ex Juventus.