Aria tesa in casa Fiorentina sul fronte Chiesa. Il presidente Commisso ha comunicato al giocatore che non verrà ceduto, ma l'esterno viola vuole andare via. Un muro contro muro, confermato anche dal duro faccia a faccia avuto a New York anche con Barone. Il club vuole infatti che sia il calciatore a uscire allo scoperto e a spiegare ai tifosi la voglia di partire, assumendosi le sue responsabilità. E anche in questo caso, stando al Corriere dello Sport, non è detto che il club lo accontenti. Anzi...