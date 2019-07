La Fiorentina proporrà a Federico Chiesa il rinnovo del contratto fino al 2023 (un anno in più rispetto alla scadenza attuale) con ingaggio da 3,5 milioni netti. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport. Il faccia a faccia con Enrico, padre e agente del 21enne, dovrebbe tenersi settimana prossima. I viola, anche in caso di risposta negativa, non lasceranno comunque partire il gioiello, allettato dalle sirene della Juventus.