Fiorentina, Kayode: "Quando la Juve mi ha ceduto, non l'ho presa bene"

Michael Kayode è uno dei migliori talenti del calcio italiano, tuttavia in passato il giocatore della Fiorentina si è ritrovato a far i conti con un pesante rifiuto come quello della Juventus. Una scelta che ha segnato la sua carriera come spiegato in un'intervista a Tuttosport: "Subito non la presi benissimo, ma è normale dopo sette anni trascorsi nello stesso contesto. Con il tempo ho iniziato a viverla come una sfida: un voler dimostrare di poter tornare a quei livelli. Mi ha dato la forza per poter arrivare dove sono adesso. Ecco perché il Golden Boy per me è un po’ il premio del riscatto".