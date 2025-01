Siamo ormai ai dettagli per la cessione di Michael Kayode dalla Fiorentina al Brentford. Il terzino italiano ha dato il suo ok alla cessione: in questo momento i due club stanno dialogando per sistemare le questioni burocratiche. L'affare dovrebbe andare in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a quota 17 milioni di euro.