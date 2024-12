In attesa di concludere la cessione di Martinez Quarta al River Plate, la Fiorentina si avvia a rinforzare il reparto arretrato con un colpo a parametro zero. Trattasi di Nicolas Valentini che si svincolerà il prossimo 31 dicembre dal Boca Juniors. Per il 23enne è pronto un contratto di 4 anni e mezzo.