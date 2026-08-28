Como, ufficiale la cessione di Morata al Leganes

Il comunicato
Il Como ha ceduto ufficialmente Alvaro Morata al Leganes, club di seconda divisone spagnola.
"Como 1907 comunica la cessione a titolo temporaneo fino al termine della stagione, con opzione, dell'attaccante Álvaro Morata al Leganés. Tutto il club augura a Álvaro il meglio per la stagione 2026/27".
Il saluto di Fabregas
"Alvaro è stato un fenomeno, fino all'ultimo giorno ieri. Possiamo solo ringraziarlo, gli facciamo un in bocca al lupo. I ragazzi lo stimano tanto, poi il campo parla. Ma la cosa più importante è che ha avuto un ruolo importante. Lui ha voluto questo".