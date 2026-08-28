Roma in pressing per Balerdi: presentata la prima offerta al Marsiglia

Con Ziolkowski verso il Monza, la Roma deve assolutamente trovare un sostituto per ampliare il ventaglio di centrali a disposizione di Gasperini: i giallorossi nelle ultime ore hanno presentato una prima offerta al Marsiglia per Leonardo Balerdi. Da Trigoria propongono un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, mentre i francesi vorrebbero cedere il classe 1999 solo a titolo definitivo. La distanza rimane, ma le parti sono a lavoro: D'Amico vuole regalare subito un rinforzo all'allenatore giallorosso, forte anche dell'accordo già raggiunto con l'argentino.