Fiorentina, il dg Ferrari: "Non abbiamo cambiato idea su Pioli"
29 Ott 2025 - 21:18
29 Ott 2025 - 21:18
Il dg della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha confermato la piena fiducia a Pioli. "La posizione è quella, non abbiamo assolutamente cambiato idea", ha detto il dirigente viola prima del match con l'Inter.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.