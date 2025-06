Continuano le voci intorno a Rolando Mandragora, play della Fiorentina, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2026. Le voci sul presunto interessamento del Betis Siviglia continuano a susseguirsi, ma secondo La Nazione i viola sono tranquilli perché il contratto dell'ex Pescara si rinnoverebbe in maniera automatica nel caso il centrocampista giocasse almeno il 50% delle presenze nella prossima stagione.